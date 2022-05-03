На ранок 2 серпня без електроенергії залишалися понад 500 населених пунктів

09:37 02 серпня Київ, Україна

У деяких регіонах країни не було ні дощів, ні гроз, а в деяких стихія залишила без електроенергії тисячі будинків і сотні населених пунктів.



Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.



"Станом на 7:00 2 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 529 населених пунктів в 7 областях", - йдеться в повідомленні.



Зокрема, без електропостачання залишилися Львівська - 298, Закарпатська - 90, Івано-Франківська - 57, Тернопільська - 44, Чернівецька - 16, Чернігівська - 14 і Житомирська - 10.



До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.



Також зазначається, що на території окремих областей в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) загинули 2 людини, частково пошкоджені покрівлі 2 житлових будинків, повалено 42 дерева. Повалені дерева розрізано і прибрано.