На вулиці Дніпропетровщини чоловік продавав гранатомети та патрони

Посеред вулиці у м. Апостолове Дніпропетровської області 56-річний чоловік намагався продати гранатомет РПГ-18, гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, а також 120 набоїв калібру 5.45 мм.
Про це повідомляють у поліції Дніпропетровської області.
Повідомляється, що поліціянти затримали чоловіка на місці злочину. Боєприпаси та гроші, отримані від продажу, вилучено та направлено на експертизу.
Чоловіку повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами.
Про це повідомляють у поліції Дніпропетровської області.
Повідомляється, що поліціянти затримали чоловіка на місці злочину. Боєприпаси та гроші, отримані від продажу, вилучено та направлено на експертизу.
Чоловіку повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами.
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