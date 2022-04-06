На українсько-угорському кордоні прикордонник отримав смертельне поранення

10:37 10 листопада Київ, Україна

У Чопському прикордонному загоні від вогнепального поранення помер 23-річний військовослужбовець. Подія сталася 9 листопада під час несення служби, обставини загибелі з'ясовуються.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби в місті Чоп.



Про подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону в складі прикордонного наряду. Він почув постріл і згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням.



На місце події викликали карету швидкої допомоги і співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби. У Чопський прикордонний загін він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання.



Встановлюються обставини, які призвели до загибелі військовослужбовця.



Держприкордонслужба висловлює щирі співчуття родині військовослужбовця в зв'язку з непоправною втратою.