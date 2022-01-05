На трасі Одеса-Рені авто влетів у відбійник

16:31 24 серпень Київ, Україна

В Одеській області сталася трагічна ДТП, автомобіль, в якому знаходилася сім'я з чотирьох осіб, вилетів з дороги і врізався в огорожу.
 
Про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області.
«На 181 км автодороги Одеса-Рені водій не впорався з керуванням і зіткнувся з відбійником. В результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм на місці події ще до прибуття лікарів помер його 6-річний син. Дружина з травмами голови була доставлена в медичний заклад. Сам водій і його 17-річна дочка відбулися незначними ушкодженнями », - йдеться в повідомленні.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі почали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено ряд експертиз. Триває досудове розслідування.