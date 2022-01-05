На трасі Одеса-Рені авто влетів у відбійник

В Одеській області сталася трагічна ДТП, автомобіль, в якому знаходилася сім'я з чотирьох осіб, вилетів з дороги і врізався в огорожу.
Про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі почали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено ряд експертиз. Триває досудове розслідування.
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