На трасі "Одеса-Київ" повністю згорів пасажирський автобус

Сьогодні на автодорозі біля одного з сіл Березівського району під час руху загорівся пасажирський автобус, який їхав у напрямку Києва.
Про це повідомляє пресцентр поліції Одеської області.
Про це повідомляє пресцентр поліції Одеської області.
Також повідомляється, що через пробку пожежникам був ускладнений проїзд до місця пожежі.
Вогонь загасили рятувальники. Транспортний засіб вигорів повністю. Знищені особисті речі і документи, які люди не встигли забрати з салону і багажника.
Причина спалаху поки не називається.
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