На трасі "Одеса-Київ" повністю згорів пасажирський автобус

17:28 05 травень Київ, Україна





Про це повідомляє пресцентр поліції Одеської області. Сьогодні на автодорозі біля одного з сіл Березівського району під час руху загорівся пасажирський автобус , який їхав у напрямку Києва.Про це повідомляє пресцентр поліції Одеської області.

"На трасі Е95 Київ-Одеса вдень 5 травня, недалеко від смт Ширяєве, прямо під час руху загорівся двоповерховий пасажирський автобус, пасажири встигли покинути транспортний засіб", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що через пробку пожежникам був ускладнений проїзд до місця пожежі.

Вогонь загасили рятувальники. Транспортний засіб вигорів повністю. Знищені особисті речі і документи, які люди не встигли забрати з салону і багажника.

Причина спалаху поки не називається.