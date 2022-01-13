На трасі "Одеса-Київ" повністю згорів пасажирський автобус

17:28 05 травень Київ, Україна

Сьогодні на автодорозі біля одного з сіл Березівського району під час руху загорівся пасажирський автобус, який їхав у напрямку Києва.

Про це повідомляє пресцентр поліції Одеської області.
"На трасі Е95 Київ-Одеса вдень 5 травня, недалеко від смт Ширяєве, прямо під час руху загорівся двоповерховий пасажирський автобус, пасажири встигли покинути транспортний засіб", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що через пробку пожежникам був ускладнений проїзд до місця пожежі.
 
Вогонь загасили рятувальники. Транспортний засіб вигорів повністю. Знищені особисті речі і документи, які люди не встигли забрати з салону і багажника.
сгоревший автобус на трассе Одесса-Киев
Причина спалаху поки не називається.