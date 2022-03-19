На трасі Кропивницький – Знам'янка внаслідок аварії загинули 7 людей. Фото

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 16 березня, близько 6.00 години на трасі "Кропивницький - Знам'янка" поблизу с. Лозова Волочиської тергромади. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Хмельницькій області продовжують роботу на місці події та з'ясовують усі обставини ДТП.
Про це повідомляє Департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, сталося зіткнення автобуса "Setar" під керуванням 61-річного мешканця Донецької області та мікроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців із Дніпра у напрямку м. Тернопіль.
"Внаслідок ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці пригоди. Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовано до лікарні у м. Волочиськ. Наразі анкетні дані загиблих та постраждалих встановлюються. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали. Просимо водіїв бути обережними під час дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
Про це повідомляє Департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, сталося зіткнення автобуса "Setar" під керуванням 61-річного мешканця Донецької області та мікроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців із Дніпра у напрямку м. Тернопіль.
"Внаслідок ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці пригоди. Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовано до лікарні у м. Волочиськ. Наразі анкетні дані загиблих та постраждалих встановлюються. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали. Просимо водіїв бути обережними під час дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
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