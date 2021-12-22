На трасі Київ-Одеса зіткнулися два автобуси, є жертви

14:09 13 серпень Київ, Україна

На Кіровоградщині поліцейські розслідують обставини дорожньо - транспортної пригоди з постраждалими.



13 серпня близько 3.00 ночі на автодорозі Київ-Одеса сталося зіткнення двох рейсових автобусів. У момент події транспортні засоби рухалися в попутному напрямку. У салоні одного з них знаходилося 39 чоловік, в іншому 32.



За попередніми даними, водій одного з автобусів перевищив швидкість і допустив зіткнення з транспортним засобом, яке рухалося попереду.

"В результаті ДТП за участю двох автобусів (Київ - Одеса і Кошице (Словацька Республіка) - Одеса), загинули двоє людей і постраждали десять чоловік, їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ГСЧС.

Для деблокування потерпілих пасажирів від рятувальників залучали трьох чоловік особового складу та одну одиницю техніки.



За фактом події почато кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Один з водіїв затримано в порядку статті 208 КПК України.