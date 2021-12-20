На трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль

Випадкові свідки виявили припаркований автомобіль на трасі Київ-Харків, вікна авто були розстріляні, також виявлений труп водія в салоні авто з вогнепальними пораненнями.
Про це РБК-Україна повідомив заступник начальника відділу комунікації Національної поліції Полтавської області Роман Гришин.
Він додав, що зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 115 КК - умисне вбивство.
За поки що непідтвердженими даними, убитий - відома особистість у злочинному світі, це якийсь кримінальний авторитет Олександр Мазур. Місцева поліція обережно повідомляє, що "з'ясовує обставини вбивства чоловіка в Пирятинському районі" - за їхньою інформацією загиблий - житель Донецької області 1985 року народження.
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