На трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль

18:40 29 липень Київ, Україна

Випадкові свідки виявили припаркований автомобіль на трасі Київ-Харків, вікна авто були розстріляні, також виявлений труп водія в салоні авто з вогнепальними пораненнями.

Про це РБК-Україна повідомив заступник начальника відділу комунікації Національної поліції Полтавської області Роман Гришин.

«Подія трапилася близько 16:00 на трасі Київ-Харків поблизу Пирятина. Виявлено чорний автомобіль Mercedes з простреленими вікнами. Виявлено тіло чоловіка. Він загинув », - повідомив Гришин.

Він додав, що зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 115 КК - умисне вбивство.

«Тільки зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Слідчо-оперативна група з'ясує, як загинула людина. Але попередньо, у нього кульові поранення », - уточнив Гришин.

За поки що непідтвердженими даними, убитий - відома особистість у злочинному світі, це якийсь кримінальний авторитет Олександр Мазур. Місцева поліція обережно повідомляє, що "з'ясовує обставини вбивства чоловіка в Пирятинському районі" - за їхньою інформацією загиблий - житель Донецької області 1985 року народження.