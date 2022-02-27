На трасі Київ-Чоп у ДТП загинули батько з сином

08:35 30 травень Київ, Україна

29 травня на трасі Київ-Чоп у Львівській області, співробітники поліції і медики на місці ДТП констатували смерть двох людей. Ними виявилися батько і син, які їхали в автомобілі Skoda Felicia.

Про це повідомила пресслужба поліції регіону.

За даними очевидців, легковий автомобіль Skoda Felicia виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у вантажівку Mercedes.



Аварія сталася близько 10:30 біля села Зубра. Її жертвами стали 56-річний водій, житель Дніпра, і його син. Вони померли на місці.



Вантажівкою керував житель Броварів у віці 35 років.



Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 КК). Проводиться досудове розслідування.