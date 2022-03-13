На трасі Херсонщини поліціянт розстріляв двох учасників АТО

Як стало відомо, в суботу, 12 червня, на Херсонщині сталося зіткнення водія і поліціянта, яке закінчилося вогнепальними пораненнями. З обставинами події зараз розбираються співробітники Державного бюро розслідувань. Інцидент стався на перехресті автодоріг Одеса - Мелітополь і Чаплинка - Нова Каховка.
Раніше в місцевому виданні Міст з'явилася інформація про те, що 12 червня близько 11 години поблизу села Цукури Каховського району один з автомобілів не надав перевагу в русі іншому транспортному засобу. Водій авто створив аварійну ситуацію і намагався сховатися.
У соцмережах йдеться, що в транспортному засобі перебувало троє дітей, які були дуже перелякані і знаходяться в шоковому стані.
Поранених чоловіків прооперували в лікарні.
За інформацією видання Міст, стрільцем є старший інспектор з особливих доручень УОАЗОР ГУНП в Дніпропетровській області Павло Заєць.
Нагадаємо, під Києвом фотосесія зі зброєю закінчилася загибеллю школяра. Після проходження ЗНО школярі вирушили додому до одного з друзів і стали фотографуватися зі знайденою рушницею. Дівчина випадково натиснула на спусковий гачок.
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