На територію Молдови впала збита російська ракета - МВС

У Молдові впала збита українською протиповітряною системою російська ракета.
Про це у понеділок, 31 жовтня, повідомили у МВС Молдови.
Про це у понеділок, 31 жовтня, повідомили у МВС Молдови.
Зазначається, що інформації про жертв немає, проте відомо, що були пошкоджені вікна кількох будинків у Наславчі.
За інформацією від української влади, сьогодні вранці було здійснено атаку безпілотників на Дністровську дамбу, яка знаходиться за 10 км від дамби Наславча.
Російська атака не зашкодила греблі, але пошкодження зазнали електричні компоненти, пов'язані з нею.
Українська влада заявляє, що наразі загрози повені немає. Сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливої небезпеки, на місці працює документальна група.
За інформацією від української влади, сьогодні вранці було здійснено атаку безпілотників на Дністровську дамбу, яка знаходиться за 10 км від дамби Наславча.
Російська атака не зашкодила греблі, але пошкодження зазнали електричні компоненти, пов'язані з нею.
Українська влада заявляє, що наразі загрози повені немає. Сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливої небезпеки, на місці працює документальна група.
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