На територію Молдови впала збита російська ракета - МВС

12:33 31 жовтня Київ, Україна

У Молдові впала збита українською протиповітряною системою російська ракета.



Про це у понеділок, 31 жовтня, повідомили у МВС Молдови.

"Сьогодні вранці у північному кінці міста Наславча у Республіці Молдова на кордоні з Україною впала ракета, збита українською протиповітряною системою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформації про жертв немає, проте відомо, що були пошкоджені вікна кількох будинків у Наславчі.



За інформацією від української влади, сьогодні вранці було здійснено атаку безпілотників на Дністровську дамбу, яка знаходиться за 10 км від дамби Наславча.



Російська атака не зашкодила греблі, але пошкодження зазнали електричні компоненти, пов'язані з нею.



Українська влада заявляє, що наразі загрози повені немає. Сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливої небезпеки, на місці працює документальна група.