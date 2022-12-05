На територію Молдови знову впала російська ракета

16:45 05 грудня Київ, Україна

На території Молдови поблизу українського кордону виявили ракету після чергового ракетного удару Росії по Україні.



Про це повідомляють молдавські ЗМІ, серед яких Newsmaker.



Співробітники МВС виявили ракету поряд із кордоном, поблизу міста Бричани. Як зазначають, її знайшов патруль прикордонної поліції, оскільки через обстріл контроль за кордоном посилили.



Район оточили поліція та прикордонники, очікують на прибуття спеціалізованих служб.