На території одного з київських заводів сталося займання вантажівки. Фото

09:55 13 січень Київ, Україна

У ніч на 13 січня на вул. Пирогівський Шлях, 137 у Голосіївському районі столиці сталося загоряння вантажівки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.



Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 00:27. На місце події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.



Після прибуття було встановлено, що на території одного із столичних заводів сталося загоряння у припаркованому вантажному автомобілі.



Пожежу було ліквідовано о 00:57.



У ході ліквідації було виявлено потерпілого з опіками обличчя, верхніх та нижніх кінцівок. Як пізніше стало відомо, це водій вантажівки, де виникла пожежа. Помітивши вогонь, він викликав рятувальників та до прибуття намагався самостійно загасити вогонь. Потерпілого було передано медикам і згодом госпіталізовано до медичного закладу.



На місці події було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та десять осіб особового складу ДСНС.



Причину та обставини цієї пожежі встановлюватимуть правоохоронці.