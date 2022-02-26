На території Антикорупційного суду спрацював вибуховий пристрій

У Києві стався вибух на території внутрішнього двору Вищого антикорупційного суду, постраждалих немає, пошкоджено фасад будівлі.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Попередньо, біля будівлі суду міг спрацювати невідомий вибуховий пристрій. На місці події зараз працюють правоохоронці, а також вирішується питання про порушення справи і початок розслідування інциденту.
Попередньо, біля будівлі суду міг спрацювати невідомий вибуховий пристрій. На місці події зараз працюють правоохоронці, а також вирішується питання про порушення справи і початок розслідування інциденту.
ВАКС розцінює подію як факт втручання в його діяльність в небезпечний для життя і здоров'я людей спосіб, спрямований на перешкоджання виконання службових обов'язків суддями.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі