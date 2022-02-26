На території Антикорупційного суду спрацював вибуховий пристрій

16:16 02 жовтень Київ, Україна

У Києві стався вибух на території внутрішнього двору Вищого антикорупційного суду, постраждалих немає, пошкоджено фасад будівлі.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.



Попередньо, біля будівлі суду міг спрацювати невідомий вибуховий пристрій. На місці події зараз працюють правоохоронці, а також вирішується питання про порушення справи і початок розслідування інциденту.

«ВАКС звернувся до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з проханням щодо вжиття заходів реагування», - додали в пресслужбі суду.

ВАКС розцінює подію як факт втручання в його діяльність в небезпечний для життя і здоров'я людей спосіб, спрямований на перешкоджання виконання службових обов'язків суддями.