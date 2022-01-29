На митниці України припинили незаконне ввезення 20 кг ювелірних виробів

14:45 29 січень Київ, Україна

Даже если вы очень любите свою родину и из этих побуждений везете домой (а не вывозите) то, что подлежит декларации ил проверке на границе, не стоит портить отношения с законом. Как стало известно из сообщения пресс-службы Госпогранслужбы, Чопский погранотряд пресек попытку контрабандного ввоза в Украину около 20 кг ювелирных изделий.

Во время досмотра микроавтобуса Mercedes с украинскими номерами, пограничники ПП Тиса не без оснований заподозрили водителя в припрятывании контрабанды. При более тщательном осмотре автомобиля были обнаружены свертки с ювелирными изделиями из металла, предположительно – серебра.

В нише для инструментов, которая находится под сидением, пограничники нашли и изъяли около 20 килограмм изделий в виде цепочек и замочков к ним. По предварительной оценке – это серебряные изделия.

Окончательную оценку состава и стоимости контрабандного товара произведет эксперт.

ГРАНИЧНИКИ, ГОСПОГРАНСЛУЖБА