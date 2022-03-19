На митниці конфіскували елітні автомобілі російського чиновника

18:51 18 березня Київ, Україна





Про це повідомляє прес-служба ДБР. Співробітники ДБР під час розслідування зловживання службовим становищем працівниками митниці викрили спробу перевезення за кордон елітних автомобілів , що належать одному з чиновників країни-агресора.Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Транспортні засоби класу "люкс" зареєстровані на українське приватне товариство та фізичну особу. За наявною інформацією, бенефіціаром суспільства є людина, пов'язана з одним із чиновників РФ", - пише пресслужба.

У ході слідчих дій співробітники ДБР вилучили свідоцтва про реєстрацію для їхньої подальшої перевірки на фальсифікацію.



Після експертизи буде ухвалено рішення щодо осіб, причетних до підробки документів та організації спроби вивезення авто.



Сума автомобілів становить понад 50 млн.. гривень.