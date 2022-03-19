На митниці конфіскували елітні автомобілі російського чиновника

Співробітники ДБР під час розслідування зловживання службовим становищем працівниками митниці викрили спробу перевезення за кордон елітних автомобілів, що належать одному з чиновників країни-агресора.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
У ході слідчих дій співробітники ДБР вилучили свідоцтва про реєстрацію для їхньої подальшої перевірки на фальсифікацію.
Після експертизи буде ухвалено рішення щодо осіб, причетних до підробки документів та організації спроби вивезення авто.
Сума автомобілів становить понад 50 млн.. гривень.
Після експертизи буде ухвалено рішення щодо осіб, причетних до підробки документів та організації спроби вивезення авто.
Сума автомобілів становить понад 50 млн.. гривень.
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