На Сумщині затримали поплічника окупантів

10:50 23 січня Київ, Україна

Сумська обласна прокуратура повідомила мешканця міста Суми про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).



Про це 23 січня повідомляє Офіс Генерального прокурора.



За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України чоловік передавав представнику ФСБ координати місць розташування особового складу сил оборони України на території м.Суми та Сумської області, дані щодо їхнього озброєння. Зібрану інформацію сумчанин надсилав через закриті канали електронного зв'язку.



Щоб максимально убезпечити агента від викриття, окупанти розраховувалися за його послуги криптовалютою.



Для виконання завдання куратора для подальшого інформування окупантів про систему захисту та оборони на Сумщині чоловік намагався влаштуватися на роботу до обласної військової адміністрації. Після написання заяви його затримали правоохоронці.



Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено російський паспорт на його ім'я та мобільний пристрій із підтвердженням розвідувальної діяльності.



За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Злочинну діяльність особи призупинено прокурорами спільно зі співробітниками контррозвідки та слідчого відділу Управління СБУ у Сумській області.