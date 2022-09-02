На Сумщині за добу зафіксовано близько 100 прильотів – ОВА

За день загарбники сім разів обстрілювали три громади Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
18 серпня росіяни 7 разів обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад. Зафіксовано близько 100 прильотів.
Обійшлося без жертв. Але є руйнація.
Білопільську громаду ворог обстріляв з території росії зі ствольної артилерії −15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитловий будинок та приміщення школи. Це було близько пів на десяту ранку.
О 19.55 розпочався мінометний обстріл – 10 прильотів. І о 20.00 розпочався артобстріл, 20 прильотів.
Краснопільське товариство: о 13.50 ворог відкрив вогонь із міномету – 7 прильотів.
Миропільська громада: з 14.20 був обстріл зі 120-мм міномета – 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17.30. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.
18 серпня росіяни 7 разів обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад. Зафіксовано близько 100 прильотів.
Обійшлося без жертв. Але є руйнація.
Білопільську громаду ворог обстріляв з території росії зі ствольної артилерії −15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитловий будинок та приміщення школи. Це було близько пів на десяту ранку.
О 19.55 розпочався мінометний обстріл – 10 прильотів. І о 20.00 розпочався артобстріл, 20 прильотів.
Краснопільське товариство: о 13.50 ворог відкрив вогонь із міномету – 7 прильотів.
Миропільська громада: з 14.20 був обстріл зі 120-мм міномета – 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17.30. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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