На Сумщині ворожа ДРГ спробувала "пройти" через бійців тероборони, безуспішно

17:39 23 грудня Київ, Україна

На Сумщині бійці територіальної оборони знищили диверсійну групу ворога.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зазначається, що вранці група з рф перетнула лінію держкордону України. На території Краснопільської громади поблизу села Високе бійці тероборони вступили в бій з російською диверсійно-розвідувальною групою..

Після короткого бою ДРГ відступила, зазнавши втрат.

Повідомляється про щонайменше двох убитих. З українського боку втрат немає.