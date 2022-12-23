На Сумщині ворожа ДРГ спробувала "пройти" через бійців тероборони, безуспішно

На Сумщині бійці територіальної оборони знищили диверсійну групу ворога.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Зазначається, що вранці група з рф перетнула лінію держкордону України. На території Краснопільської громади поблизу села Високе бійці тероборони вступили в бій з російською диверсійно-розвідувальною групою..
Після короткого бою ДРГ відступила, зазнавши втрат.
Повідомляється про щонайменше двох убитих. З українського боку втрат немає.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Зазначається, що вранці група з рф перетнула лінію держкордону України. На території Краснопільської громади поблизу села Високе бійці тероборони вступили в бій з російською диверсійно-розвідувальною групою..
Після короткого бою ДРГ відступила, зазнавши втрат.
Повідомляється про щонайменше двох убитих. З українського боку втрат немає.
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