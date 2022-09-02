На Сумщині внаслідок російських обстрілів почалася лісова пожежа

Внаслідок ранкових обстрілів рф Краснопільської громади Сумської області почалася лісова пожежа, яка триває досі.
Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"У Краснопільській громаді внаслідок обстрілів триває лісова пожежа. Після 10 ранку росіяни відкрили вогонь по території громади зі ствольної артилерії та мінометів, всього 35 прильотів", - йдеться у повідомленні.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, пише Живицький.
Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"У Краснопільській громаді внаслідок обстрілів триває лісова пожежа. Після 10 ранку росіяни відкрили вогонь по території громади зі ствольної артилерії та мінометів, всього 35 прильотів", - йдеться у повідомленні.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, пише Живицький.
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