На Сумщині свідка у справі про незаконну вирубку зарубали "чорні лісоруби"

13:44 28 травень Київ, Україна

Приголомшливий злочин відкрився на Сумщині. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора України, в місті Шостка в процесі розслідування кримінального провадження у незаконній вирубці дерев було розкрито умисне вбивство.

В ході слідства встановлено, що троє місцевих жителів в березні 2021 року незаконно зрубали 62 дерева породи вільха в прибережній захисній смузі річки Івотка. До перевезення деревини вони залучили ще одного місцевого жителя. Однак під час перевезення автомобіль зупинила поліція і з'ясувала, що документів на вантаж немає. Після цього водій дав свідчення про те, хто, коли і навіщо його найняв.

Через деякий час підозрювані викликали водія, відвезли його в ліс і спробували переконати змінити свідчення і не співпрацювати зі слідством. В ході "розмови" один з них дістав з багажника сокиру і тричі вдарив нею потерпілого. Чоловік помер на місці, тіло закопали в лісосмузі.

Тільки через місяць правоохоронцям вдалося встановити обставини зникнення свідка і викрити осіб, причетних до злочину.

В цей час всім трьом повідомлено про підозру в незаконній вирубці дерев (ч.4 ст.246 КК України), одному з них - в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України), двом - у приховуванні злочину (ч.1 ст.396 КК України).