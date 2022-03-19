На Сумщині російські окупанти займаються мародерством

09:58 17 березня Київ, Україна

На Сумщині російсько-окупаційні війська вриваються в людські будинки, виганяють людей на вулиці, забирають їжу та ріжуть худобу та птицю. Про це розповів голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький.



«Села, куди заходить ворог на нічліг, страждають від рук фашистів найбільше: російські орки вриваються в людські будинки, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу та птицю. Прокляті нелюди мародерствують і поводяться гірше за фашистів. Те, що вони роблять – навіть не фашизм чи тероризм, це гірше. Для таких нелюдських знущань потрібне нове слово. Прокляті орки», – сказав Живицький.



Живицький також повідомив, що серйозні бої йшли в Охтирському районі, одразу з кількох позицій російська армія відступила. Також помітні втрати ворог зазнав у районі Тростянця – артилерія ЗСУ завдала серйозних збитків командним пунктам та базам забезпечення противника.