На Сумщині російська ДРГ спробувала перейти кордон та атакувати критичну інфраструктуру

12:10 12 жовтня Київ, Україна

У районі Сумської територіальної громади бійці виявили і відбили атаку диверсійно-розвідувальної групи росії, що складалася з восьми осіб. Група зазнала бойових втрат і відійшла.



Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України.



Згідно з його повідомленням, інцидент стався опівночі, коли бійці бригади територіальної оборони виконували завдання у цьому районі. Вони виявили диверсантів, які спробували перетнути державний кордон України та рухалися у напрямку об'єктів цивільної критичної інфраструктури.



Українські сили відповіли вогнем, задіявши артилерійські та мінометні підрозділи. Диверсійна група росії зазнала бойових втрат і відійшла. При цьому, серед українських військовослужбовців немає втрат.