На Сумщині з'явилося незаконне звалище небезпечних медвідходів

На території Старого села Сумської області з'явилося звалище медичних відходів: пробірки з "ковідною" кров'ю, тести, маски та інші небезпечні медвідходи.
На територію складів, розташованих в селі, відходи привозили у великих мішках, зазвичай пізно ввечері. Працюють там місцеві жителі, "які люблять випити". Вони отримують 250 грн за п'ять годин сортування відходів.
Люди вимагають у старости села пояснень. Староста Сергій Єременко каже, про те, що на склади звозять медичні відходи, він знав. Але замість того, щоб викликати поліцію і екологів, доповів главі Нижньосироватської громади (до її складу входить Старе Село).
Староста також розповів, що в 2009 році склади, які були у власності селян, продали приватному підприємству. Воно вже й пустило на свою територію орендарів.
Це підтвердив і власник складів Сергій Некрасов.
Він додав, що дав орендарям термін на приведення території до ладу. У поліцію він поки не звертався.
Журналісти з'ясували, що підприємство "Сумиполімербуд" було зареєстроване рік тому по сумській адресі.
Журналісти з'ясували, що підприємство "Сумиполімербуд" було зареєстроване рік тому по сумській адресі.
Основний вид діяльності - виробництво виробів з пластмаси. Займатися утилізацією, і тим більше медичних відходів, воно не має права.
Підприємство зареєстроване за адресою, де знаходяться занедбані склади. Їхньої адміністрації немає і ніколи не було, сказали працівники складів, розташованих поруч. На території купи сміття, подібного до того, що привезене в Старе Село.
Єдиний телефонний номер, який вказаний в договорі оренди і в реєстрі фірм, належить людині, яка, за його словами, встигла пропрацювати на підприємстві один тиждень. Далі вона захворіла, і її звільнили.
Шукати того, хто залишив просто неба небезпечні медичні відходи, буде тепер уже поліція - жителі Старого Села написали заяву. Прибирати ж відходи, швидше за все, доведеться керівникам громади, на території якої їх викинули.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі