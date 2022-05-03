На Сумщині з'явилося незаконне звалище небезпечних медвідходів

20:16 04 грудня Київ, Україна

На території Старого села Сумської області з'явилося звалище медичних відходів: пробірки з "ковідною" кров'ю, тести, маски та інші небезпечні медвідходи.

На територію складів, розташованих в селі, відходи привозили у великих мішках, зазвичай пізно ввечері. Працюють там місцеві жителі, "які люблять випити". Вони отримують 250 грн за п'ять годин сортування відходів.

"Кажуть, що там медичне сміття. Йшов дощ, і все це в землю йшло. Ми дуже боїмося заразитися, там невідомо що. Може від коронавірусних хворих, що найбільш ймовірно. Там щурі, вони рознесуть цю заразу по селу", - розповіла мешканка Старого Села.

Люди вимагають у старости села пояснень. Староста Сергій Єременко каже, про те, що на склади звозять медичні відходи, він знав. Але замість того, щоб викликати поліцію і екологів, доповів главі Нижньосироватської громади (до її складу входить Старе Село).

Староста також розповів, що в 2009 році склади, які були у власності селян, продали приватному підприємству. Воно вже й пустило на свою територію орендарів.



Це підтвердив і власник складів Сергій Некрасов.

"У нас з жовтня діє договір про оренду із "Сумиполімербуд". Вони нам сказали, що будуть сортувати пластик. Але коли ми приїхали з перевіркою, то побачили там медичні відходи", - коментує Некрасов.

Він додав, що дав орендарям термін на приведення території до ладу. У поліцію він поки не звертався.

Журналісти з'ясували, що підприємство "Сумиполімербуд" було зареєстроване рік тому по сумській адресі.





Основний вид діяльності - виробництво виробів з пластмаси. Займатися утилізацією, і тим більше медичних відходів, воно не має права.

Підприємство зареєстроване за адресою, де знаходяться занедбані склади. Їхньої адміністрації немає і ніколи не було, сказали працівники складів, розташованих поруч. На території купи сміття, подібного до того, що привезене в Старе Село.

Єдиний телефонний номер, який вказаний в договорі оренди і в реєстрі фірм, належить людині, яка, за його словами, встигла пропрацювати на підприємстві один тиждень. Далі вона захворіла, і її звільнили.

Шукати того, хто залишив просто неба небезпечні медичні відходи, буде тепер уже поліція - жителі Старого Села написали заяву. Прибирати ж відходи, швидше за все, доведеться керівникам громади, на території якої їх викинули.