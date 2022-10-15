На Сумщині підірвався на міні комбайн урожай, що прибирав у полі

10:32 15 жовтня Київ, Україна

У полі біля села Славгород на території Краснопільської громади Сумської області водій комбайна наїхав на ворожу міну, стався вибух. Про це у п'ятницю, 14 жовтня, повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

"Аграрій - живий та неушкоджений, комбайн - пошкоджений", - йдеться у повідомленні.

Дмитро Живицький також додав, що російські окупанти того ж дня близько 15 години випустили чотири міни територією Глухівської громади.. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Раніше у Сумській області на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язкових АТ Укртелеком. Одна людина загинула, троє отримали поранення.

Нагадаємо, на Запоріжжі на міні підірвалися двоє дітей. Діти загинули.