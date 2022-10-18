На Сумщині від ворожого удару загинули 5 людей та 14 постраждали - ОВА

08:56 18 жовтня Київ, Україна

У Сумській області 5 людей загинули та 14 постраждали через російський ракетний удар.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"У нас був ракетний удар по об'єкту інфраструктури. Три російські ракети. 14 поранених людей у лікарні, з них трьох врятували живими з-під завалів. П'ять загиблих. Рятувальні роботи продовжуються", - уточнив він.

Живицький додав, що за день із території росії було близько 300 ударів.



Так, у Краснопільській громаді зафіксовано два прильоти з мінометів.



Шалигінська громада тричі зазнала обстрілів з мінометів та ствольної артилерії, також ворог випускав автоматні черги.



У Великописарівській громаді було 11 обстрілів на день. Росіяни били з мінометів, Градів та артилерії, запускали ракети з гелікоптерів. В результаті пошкоджено лінію електромережі та горіло поле кукурудзи.



Населені пункти Середино-Будської громади зазнали ударів ствольної артилерії, АГС та стрілецької зброї. У місті Середино-Буда поранено жінку, також пошкоджено шість приватних будинків та виникли три пожежі.