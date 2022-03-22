На Сумщині 300 росіян відмовилися воювати та втекли

08:28 15 березня Київ, Україна

В Охтирському районі Сумської області близько 300 окупантів відмовилися воювати та залишили район.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



"В Охтирському районі Сумської області зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовилися виконувати наказ на ведення бойових дій, і на 70 одиницях техніки залишили район проведення операції", - сказано в повідомленні.