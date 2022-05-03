На будівництві в Польщі трагічно загинув українець

У польському місті Вроцлаві, на одному з будівельних майданчиків сталася трагедія, під час виконання робіт з розвантаження товару, робітник з України впав з висоти і був розчавлений важкими металевими елементами.
Подія зі смертельними наслідками сталася у вівторок, 1 грудня, близько 10:00 на будівельному майданчику по вулиці Гранична.
До місця події прилетів вертоліт польської медичної авіації, однак врятувати чоловіка не вдалося. Зараз поліція з'ясовує всі обставини події.
До місця події прилетів вертоліт польської медичної авіації, однак врятувати чоловіка не вдалося. Зараз поліція з'ясовує всі обставини події.
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