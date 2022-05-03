На будівництві в Польщі трагічно загинув українець

07:44 03 грудня Київ, Україна

У польському місті Вроцлаві, на одному з будівельних майданчиків сталася трагедія, під час виконання робіт з розвантаження товару, робітник з України впав з висоти і був розчавлений важкими металевими елементами.

Подія зі смертельними наслідками сталася у вівторок, 1 грудня, близько 10:00 на будівельному майданчику по вулиці Гранична.



До місця події прилетів вертоліт польської медичної авіації, однак врятувати чоловіка не вдалося. Зараз поліція з'ясовує всі обставини події.





