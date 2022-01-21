На станції метро "Лісова" народився малюк

У столиці на станції метро "Лісова" у молодої жінки почалися перейми, в результаті яких ще до приїзду медиків народився здоровий хлопчик.
Про це повідомила в Фейсбуці заступниця начальника Київського метрополітену Наталка Макогон.
Жінка народила ще до приїзду медиків, яких чекали вісім хвилин. Породіллі допомагали співробітники підземки, поліції, а також пасажири.
За словами Макогон, подібний інцидент трапився в 2014 році на станції Театральна. Тоді пологи приймали співробітники поліції і працівники метрополітену.
Жінка народила ще до приїзду медиків, яких чекали вісім хвилин. Породіллі допомагали співробітники підземки, поліції, а також пасажири.
За словами Макогон, подібний інцидент трапився в 2014 році на станції Театральна. Тоді пологи приймали співробітники поліції і працівники метрополітену.
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