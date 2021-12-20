На шкільному майданчику від вибуху загинув чоловік

18:56 31 березень Київ, Україна

На Львівщині, на території однієї з сільських шкіл, чоловік намагався самостійно досліджувати невстановлений предмет. Предмет здетонував у нього в руках.
 
Про це повідомляють місцеві правоохоронні органи.

Вибух стався близько о пів на шосту вечора в селі Хоросно Львівського району.

Місцевий житель намагався на території школи розібрати невстановлений предмет. Предмет вибухнув у нього в руках, і чоловік загинув.

Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини того, що сталося.