На шкільному майданчику від вибуху загинув чоловік

На Львівщині, на території однієї з сільських шкіл, чоловік намагався самостійно досліджувати невстановлений предмет. Предмет здетонував у нього в руках.
Про це повідомляють місцеві правоохоронні органи.
Вибух стався близько о пів на шосту вечора в селі Хоросно Львівського району.
Місцевий житель намагався на території школи розібрати невстановлений предмет. Предмет вибухнув у нього в руках, і чоловік загинув.
Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини того, що сталося.
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