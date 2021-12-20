На шкільному майданчику від вибуху загинув чоловік

18:56 31 березень Київ, Україна

На Львівщині, на території однієї з сільських шкіл, чоловік намагався самостійно досліджувати невстановлений предмет. Предмет здетонував у нього в руках.

Про це повідомляють місцеві правоохоронні органи.



Вибух стався близько о пів на шосту вечора в селі Хоросно Львівського району.



Місцевий житель намагався на території школи розібрати невстановлений предмет. Предмет вибухнув у нього в руках, і чоловік загинув.



Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини того, що сталося.