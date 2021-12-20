На шахті "Білозерська" в результаті нещасного випадку загинув шахтар

10:17 25 березень Київ, Україна

В результаті нещасного випадку в місті Білозерське на шахті "Білозерська" загинув 38-річний чоловік.



Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.



"О 4.15 в монтажній камері на горизонті 550 м сьомої південної лави L8 стався нещасний випадок. Під час доставки секції механізованого кріплення загинув гірник очисного забою Олександр Ніс 1982 року народження. Без батька залишилися 15-річна дочка і 8-річний син", - написав Волинець.