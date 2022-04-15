На Рівненщині зіткнулися мотоцикл і мікроавтобус, загинули дві людини

16:34 16 липня Київ, Україна

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» недалеко від села Сошники зіткнулися мотоцикл Viper і мікроавтобус Volkswagen, яким керував громадянин США.

В результаті ДТП загинули водій і пасажир мотоцикла, повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліціянти на місці події встановили, що водій мотоцикла Viper, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen Transporter під керуванням 34-річного іноземця, крім нього в автомобілі знаходилися його дружина і троє дітей, серед яких немовля, всі громадяни США. Після огляду медиками "швидкої" їх відпустили.

Водій і пасажир мотоцикла, 19-річний житель Вараша і 18-річний житель села Вирка Сарненського району, які були без мотошоломів, від отриманих травм загинули на місці. Згідно з оглядом на стан сп'яніння, водій мікроавтобуса - тверезий.

В автомобілі знаходилися подружжя і троє дітей, серед яких немовля, всі громадяни США. Після огляду медиками "швидкої" їх відпустили.

Слідчі слідчого управління в рамках кримінального провадження встановлюють всі обставини ДТП, зокрема, хто з загиблих юнаків перебував за кермом.