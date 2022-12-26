На Рівненщині загинула дитина від отруєння чадним газом

12:39 26 грудня Київ, Україна

На Рівненщині загинула п'ятирічна дівчинка від отруєння чадним газом, її батьків госпіталізовано.



Про це повідомили у Нацполіції області.



Трагедія сталася у місті Дубно. Медики повідомили в поліцію, що до лікарні доставили 26-річну матір, 28-річного батька та їхню п'ятирічну дочку з діагнозом "отруєння чадним газом".



Дитину близько 40 хвилин медики ще намагалися реанімувати, але врятувати життя дівчинці не вдалося.