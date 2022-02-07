На Рівненщині перекинувся пасажирський автобус, є постраждалі

14:50 17 травень Київ, Україна

У селі Мирогоща Рівненської області водій автобуса намагався уникнути зіткнення з легковим автомобілем, з'їхав на узбіччя та допустив перекидання транспортного засобу.

Чотирьом пасажирам знадобилася госпіталізація, повідомляє пресслужба поліції регіону.



ДТП сталася близько восьмої години ранку в понеділок, 17 травня.

"Поліціянти попередньо встановили, що 28-річний житель, водій маршрутного таксі сполученням Дубно-Рівне, уникаючи зіткнення з легковиком, який виїжджав з другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього - на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

На момент аварії в салоні маршрутки перебувало приблизно 20 осіб, чотирьох з них доставили в лікарню. Їх оглядають лікарі.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочате досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України.



Відзначається, що водій спиртні напої не вживав.