На Рівненщині перекинувся пасажирський автобус, є постраждалі

У селі Мирогоща Рівненської області водій автобуса намагався уникнути зіткнення з легковим автомобілем, з'їхав на узбіччя та допустив перекидання транспортного засобу.
Чотирьом пасажирам знадобилася госпіталізація, повідомляє пресслужба поліції регіону.
ДТП сталася близько восьмої години ранку в понеділок, 17 травня.
На момент аварії в салоні маршрутки перебувало приблизно 20 осіб, чотирьох з них доставили в лікарню. Їх оглядають лікарі.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочате досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України.
Відзначається, що водій спиртні напої не вживав.
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