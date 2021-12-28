На Рівненщині блискавка вразила двох людей

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Від удару блискавки постраждали 15-річний підліток і 31-річний чоловік, жителі села Сновидовичі Рівненської області, хлопець отримав ураження 35% поверхні тіла.





Про це повідомив регіональний центр екстреної медичної допомоги в п'ятницю, 23 квітня.



Зазначено, що на лінію 103 надійшов виклик від медика з села Сновидовичі Сарненського району. Фельдшерка розповіла, що односелець привіз двох людей з опіками від удару блискавки.



За вказаною адресою прибула бригада екстреної медичної допомоги. Медики оглянули двох чоловіків (31 і 15 років). В одного постраждалого були опіки лівої частини тіла, в іншого - правої.



Відзначається, що найбільше постраждав хлопець. Він отримав опіки I-II ступеня - уражено 35% поверхні тіла.



За словами чоловіка, який привіз потерпілих, вони втрьох їхали з лісу на підводі. Почався дощ, під час якого блискавка вразила двох людей.



Працівники швидкої надали необхідну медичну допомогу і госпіталізували постраждалих в Рокитнівську центральну районну лікарню. Пізніше підлітка доставили в опіковий центр Рівненської обласної клінічної лікарні.