На Рівненщині в ДТП загинуло подружжя та немовля

13:32 10 травень Київ, Україна

На трасі "Київ-Чоп" неподалік від села Колоденка Рівненської області в ДТП загинула сім'я - 34-річний чоловік, 37-річна жінка та їхній півторамісячний малюк.



Про це в понеділок, 10 травня, повідомляє пресслужба обласної поліції.



За фактом аварії поліція почала кримінальне провадження. За попередньою інформацією, загиблий водій легковика Аudi А4 виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.



Водій мікроавтобуса живий, але отримав закриту черепно-мозкову травму і множинні переломи. Зараз він знаходиться в лікарні.