На російському аеродромі пролунали вибухи

У Саратовській області на території аеродрому Енгельс сталися вибухи, оголошено тривогу. Перед цим було чути дві "бавовни". Про це у понеділок, 26 грудня, повідомляють у соціальних мережах.
Офіційних підтверджень про вибухи немає.
Свідки пишуть, що "бавовни" були гучні.
Додамо, що на аеродромі знаходиться стратегічна авіація росіян – Ту-95, Ту-160 тощо.
За попередньою інформацією, вибух стався на аеродромі Енгельс-2. Це авіабаза вкс росії.
На місце НП їдуть пожежні розрахунки та екстрені служби.
Офіційних підтверджень про вибухи немає.
Свідки пишуть, що "бавовни" були гучні.
Додамо, що на аеродромі знаходиться стратегічна авіація росіян – Ту-95, Ту-160 тощо.
За попередньою інформацією, вибух стався на аеродромі Енгельс-2. Це авіабаза вкс росії.
На місце НП їдуть пожежні розрахунки та екстрені служби.
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