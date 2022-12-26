На російському аеродромі пролунали вибухи

08:09 26 грудня Київ, Україна

У Саратовській області на території аеродрому Енгельс сталися вибухи, оголошено тривогу. Перед цим було чути дві "бавовни". Про це у понеділок, 26 грудня, повідомляють у соціальних мережах.



Офіційних підтверджень про вибухи немає.



Свідки пишуть, що "бавовни" були гучні.



Додамо, що на аеродромі знаходиться стратегічна авіація росіян – Ту-95, Ту-160 тощо.



За попередньою інформацією, вибух стався на аеродромі Енгельс-2. Це авіабаза вкс росії.



На місце НП їдуть пожежні розрахунки та екстрені служби.