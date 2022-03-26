На російсько-українському кордоні митники затримали КамАЗ, два мікроавтобуси і два човни з контрабандою

11:09 12 листопада Київ, Україна

Українські митники затримали контрабандистів, які користувалися налагодженою схемою передачі через російсько-український кордон великих поставок харчових продуктів, побутової хімії, парфумерії.



Про це повідомляє пресслужба української Держприкордонслужби.



"Про можливе незаконне переміщення вночі товарів на ділянці відділу "Біловодськ "дізналися оперативні співробітники Луганського загону... На ділянці кордону недалеко від населеного пункту Олександрівка правоохоронці виявили два мікроавтобуси марок Ford і ГАЗ. Неподалік від транспортних засобів затримали 42-річного жителя Міловського району. Поруч на українському березі Деркула співробітники Держприкордонслужби помітили два човни, а на російському - автомобіль УАЗ, який поспішно втік углиб території РФ", - йдеться в повідомленні.



У мікроавтобусах і човнах з української сторони виявили понад 200 кг свинини, 440 кг елітних сирів і 840 кг бджолиної мерви, близько двох кілограмів мембран для газових колонок та котлів, а також 2650 шт. ременів в асортименті. Загальна сума оцінки зазначеного товару становить понад 630 тис. грн.







"Правоохоронці встановили, що Ford і ГАЗ доставляли дрібні партії товару і завантажувалися неподалік в лісосмузі. Там прикордонники виявили вантажівку КамАЗ, в причепі якої було понад 24 тис. флаконів з парфумами і 1,2 тис. пляшок різної ємності з мінеральними добривами. Батько і син, які знаходилися в кабіні КамАЗу, документів на вантаж не мали. Згодом дружина пасажира підвезла їм папери, які не мали необхідних печаток, штампів, підписів та інших реквізитів", - йдеться в повідомленні.



КамАЗ з товаром встановленим порядком передали співробітникам Національної поліції. За фактом підробки товаротранспортних документів на вантаж підрозділ дізнання Станично-Луганського відділу поліції почав досудове розслідування за ч.1 ст. 358 КК України (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Вартість парфумерії та мінеральних добрив встановлюється.



Два гумові човни з вантажем, які виявили на березі, передали співробітникам Східної митниці.



Щодо виявлених порушників прикордонного законодавства співробітники Держприкордонслужби України оформили документи адмінпровадження: за ст. 204-1 КУпАП відносно чоловіка, якого затримали на березі, і ст. 202 КУпАП на батька і сина, яких виявили в кабіні КамАЗу.



Наразі тривають заходи щодо встановлення обставин правопорушення та причетних до них осіб.