На Рівненщині поліціянти збили на смерть пішохода

14:30 25 червня Київ, Україна

За словами співробітників поліції, які перебували в салоні автомобіля, і самого водія, 60-річний чоловік раптово вискочив на проїжджу частину, не обладнану для пішоходів, де і був збитий. ДТП сталася недалеко від села Городище Рівненської області.



Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.



Попередньо встановлено, що 29-річний житель Закарпатської області, керуючи службовим автомобілем "Toyota Prius", допустив наїзд на місцевого жителя, 1960 р.н., який раптово почав перетинати проїжджу частину в невстановленому місці. Правоохоронці відразу викликали "швидку" і поліціянтів. Пішохода госпіталізували в лікарню, де він згодом помер.



У службовому автомобілі знаходилися поліціянти ГУНП в Закарпатській області, які поверталися з відрядження. Згідно з результатами огляду працівники поліції не перебували в стані сп'яніння.



Правоохоронці встановлюють механізм і обставини ДТП. Кримінальне провадження за фактом ДТП будуть розслідувати слідчі ДБР.