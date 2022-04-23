На річці Дунай затриманий румунський штовхач з баржами

12:27 23 липня Київ, Україна

Екіпаж румунського штовхача, переплутавши гирла річки Дунай, зайшов у внутрішні води України, тим самим порушивши державний кордон.

Румунський штовхач з двома баржами виявили прикордонники України та Румунії під час спільного патрулювання річки Дунай, повідомили в Державній прикордонній службі.





Як з'ясувалося, екіпаж судна переплутав гирла річки і замість того, щоб пройти по гирлу Іванешть, по якому проходить державний кордон, зайшов в Кілійське гирло, яке належить до внутрішніх вод України.

За порушення державного кордону на двох членів команди, громадян Румунії, складено протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», рішення за якими прийме суд.