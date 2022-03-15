На світанку житлові будинки Києва знову зазнали обстрілу. Відео

У ніч на 15 березня у різних районах Києва пролунали вибухи.
Про це повідомляють столичні ЗМІ.
У столиці було чути щонайменше чотири вибухи: два о четвертій годині ранку, і два - о п'ятій ранку. Останні прогриміли на лівому березі міста.
Внаслідок обстрілу спалахнув багатоповерховий будинок. Подробиці вибухів з'ясовуються.
У столиці було чути щонайменше чотири вибухи: два о четвертій годині ранку, і два - о п'ятій ранку. Останні прогриміли на лівому березі міста.
Внаслідок обстрілу спалахнув багатоповерховий будинок. Подробиці вибухів з'ясовуються.
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