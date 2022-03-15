На світанку житлові будинки Києва знову зазнали обстрілу. Відео

06:28 15 березня Київ, Україна

У ніч на 15 березня у різних районах Києва пролунали вибухи.
 
Про це повідомляють столичні ЗМІ.

У столиці було чути щонайменше чотири вибухи: два о четвертій годині ранку, і два - о п'ятій ранку. Останні прогриміли на лівому березі міста.

Внаслідок обстрілу спалахнув багатоповерховий будинок. Подробиці вибухів з'ясовуються.