На світанку житлові будинки Києва знову зазнали обстрілу. Відео

06:28 15 березня Київ, Україна

У ніч на 15 березня у різних районах Києва пролунали вибухи.

Про це повідомляють столичні ЗМІ.



У столиці було чути щонайменше чотири вибухи: два о четвертій годині ранку, і два - о п'ятій ранку. Останні прогриміли на лівому березі міста.



Внаслідок обстрілу спалахнув багатоповерховий будинок. Подробиці вибухів з'ясовуються.