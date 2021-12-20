На пришкільній території виявлені боєприпаси

У відділення поліції населеного пункту Привілля на Луганщині надійшла інформація про знаходження боєприпасів на території однієї зі шкіл. На місце знахідки виїхали співробітники Нацгвардії разом з представниками СБУ.
Про це повідомляє пресслужба НГУ.
Серед знайденого - патрони калібру 7,62 і постріли гранатометні ВОГ 25.
На місце події викликано слідчо-оперативну групу, небезпечна знахідка передана представникам ДСНС для знищення.
Серед знайденого - патрони калібру 7,62 і постріли гранатометні ВОГ 25.
На місце події викликано слідчо-оперативну групу, небезпечна знахідка передана представникам ДСНС для знищення.
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