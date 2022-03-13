На Прикарпатті лікар налагодив виробництво підроблених COVID-довідок

16:43 14 червня Київ, Україна

Співробітники СБУ блокували нову схему виготовлення підроблених довідок про COVID-19 в Івано-Франківській області.

Про це повідомляється на сайті спецслужби.

"Лікар створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп'ютері в своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами - українською та англійською. Ділок "завіряв" їх підробленою "мокрою" печаткою", - йдеться в повідомленні.

Лікар налагодив виробництво фальшивок в березні. Він шукав клієнтів через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість підробленої довідки становила 500 гривень.

Зазначено, що лабораторія, бланки якої підробляв лікар, внесена до держреєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток Дій вдома. Довідки, які підробляв чоловік, використовувалися для перетину держкордону.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання медика правоохоронці вилучили комп'ютер з бланками фальшивок.



Зловмиснику повідомили про підозру в підробці офіційного документа, а також в пособництві у виготовленні підробленої печатки підприємства для її використання підроблювачем. Досудове розслідування триває.