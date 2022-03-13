На Прикарпатті лікар налагодив виробництво підроблених COVID-довідок

Співробітники СБУ блокували нову схему виготовлення підроблених довідок про COVID-19 в Івано-Франківській області.
Про це повідомляється на сайті спецслужби.
Лікар налагодив виробництво фальшивок в березні. Він шукав клієнтів через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість підробленої довідки становила 500 гривень.
Зазначено, що лабораторія, бланки якої підробляв лікар, внесена до держреєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток Дій вдома. Довідки, які підробляв чоловік, використовувалися для перетину держкордону.
Під час обшуків за місцем роботи і проживання медика правоохоронці вилучили комп'ютер з бланками фальшивок.
Зловмиснику повідомили про підозру в підробці офіційного документа, а також в пособництві у виготовленні підробленої печатки підприємства для її використання підроблювачем. Досудове розслідування триває.
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