На Прикарпатті поліціянт вимагав у білоруса 5 тис. доларів за позитивні рекомендації у міграційну службу

14:10 25 січень Київ, Україна

Слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) викрили керівника одного із структурних підрозділів Національної поліції в Івано-Франківській області на одержанні хабаря.



Про це повідомили у відомстві.



Чиновник вимагав 5 тисяч доларів у білоруса, який втік з батьківщини. За винагороду правоохоронець мав надати позитивні рекомендації до міграційної служби, щоб надалі іноземцю продовжили термін дії посвідки на тимчасове проживання.





Затриманий зловмисник на місці злочину 22 січня, коли він отримав повну суму хабаря. Гроші вилучили.

За фактом отримання неправомірної вигоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.



Нагадаємо, що система надання притулку в Україні демонструє низку порушень прав людини, а новини про видачу людей, що ховаються тут, наприклад, від переслідування російського або інших авторитарних режимів, з'являються досить часто.



Сам процес отримання притулку може затягуватися на роки, як це, наприклад, було з трансгендерним активістом Сольдаду Ковалісіді, який у 2018 році поїхав шукати найкраще життя до Нідерландів, бо до цього кілька років безрезультатно намагався отримати допомогу від ДМС. Чоловік навіть виграв суд проти служби, але представники відомства безпосередньо на засіданнях загрожували йому повторними відмовами.



Минулого року головою Державної міграційної служби призначили посадову посаду, яка не приховує, що бачить у шукачах притулку злочинців.