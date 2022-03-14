На Прикарпатті накрили банду наркоторговців

15:33 14 червня Київ, Україна

В Івано-Франківській області правоохоронці викрили наркоторговців, ділки реалізовували нарковмісні таблетки виключно великими партіями на території чотирьох областей.

Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.



Повідомляється, що продажем займалися двоє жителів міста Калуш - раніше судимий за хуліганство та розбійні напади 44-річний чоловік, який має зв'язки з "кримінальним світом", і його 33-річний товариш.





Чоловіки налагодили схему збуту нарковмісних таблеток з країн Євросоюзу. Таблетки вони реалізовували виключно великими партіями на території Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької областей. Щомісячний обіг від продажів склав більше мільйона гривень.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі товару. В результаті невідкладного обшуку в автомобілі працівники поліції вилучили нарковмісні таблетки і мобільні телефони. Двох фігурантів затримали, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.