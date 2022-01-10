На Прикарпатті чоловіка, який розсилав хабарі, визнали неосудним

19:20 27 квітень Київ, Україна

Висновок психіатричної експертизи врятував хабародавця з Івано-Франківської області від восьми років в'язниці.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд у вівторок, 27 квітня.



У лютому 2020 року в Коломийський райсуд чоловік відправив два конверти з клопотаннями і до кожного додав по 500 доларів, а потім в березні відправив такий же конверт до Верховного Суду. Судді звернулися в поліцію і НАБУ.



Правоохоронцям чоловік підтвердив, що відправляв гроші, але не вважає це хабарем, оскільки гроші нібито призначалися за виготовлення необхідних йому документів.



Відзначається, що про неосудність чоловіка почали підозрювати вже на допиті в НАБУ і на судовому засіданні. Підозрюваний зациклювався на події 2008 року, помилявся, коли говорив особисті дані і місце народження. Також у нього було порушене сприйняття.



Чоловікові загрожувало до восьми років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна, але психіатрична експертиза підтвердила, що він неосудний. Його відправили на лікування.