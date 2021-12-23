На Прикарпатті горіло інфекційне відділення лікарні

В Івано-Франківській області в інфекційному відділенні центральної райлікарні міста Долина сталася пожежа, обійшлося без жертв і постраждалих.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області.
Як з'ясувалося, пожежа виникла в інфекційному відділенні лікарні на сходовій клітці другого поверху з поширенням на горище. Площа пожежі становила близько 250 м кв.
З приміщення було евакуйовано 37 осіб. Пожежа була локалізована о 9:04 і ліквідована о 9:49.
Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
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