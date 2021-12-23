На Прикарпатті горіло інфекційне відділення лікарні

11:34 15 квітень Київ, Україна

В Івано-Франківській області в інфекційному відділенні центральної райлікарні міста Долина сталася пожежа, обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області.
"15 квітня о 7:39 в Службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Долинській центральній районній лікарні в місті Долина на вулиці Оксани Грицей", - йдеться в повідомленні.
пожар в больнице на Прикарпатье
Як з'ясувалося, пожежа виникла в інфекційному відділенні лікарні на сходовій клітці другого поверху з поширенням на горище. Площа пожежі становила близько 250 м кв.

З приміщення було евакуйовано 37 осіб. Пожежа була локалізована о 9:04 і ліквідована о 9:49.

Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.