На Полтавщині затримано 13 осіб за підозрою в крадіжці нафтопродуктів в особливо великих розмірах

18:57 05 серпня Київ, Україна

У Полтавській області викрито злочинну схему крадіжки нафтопродуктів в особливо великих обсягах і безпосередньо з магістрального нафтопроводу.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України (ОГП) 5 серпня.

"Затримано і повідомлено про підозру 13 учасникам злочинної організації за фактами пошкодження об'єкта магістрального нафтопродуктопроводу і крадіжки нафтопродуктів", - сказано в повідомленні.

За версією прокурорів, підозрювані систематично і в особливо великих розмірах викрадали нафтопродукти, які транспортуються через магістральний нафтопродуктопровід "Лисичанськ - Кременчук".



В ході розслідування провели близько 120 негласних слідчих дій, отримані дані 16 учасників організації. За даними ОГП, вони діяли в складі трьох окремих груп під керівництвом жителя Дніпра.



Підозрювані підключилися до магістральних нафтопродуктопроводів АТ "Укргазвидобування" на території Полтавської області та викрадали вуглеводневу сировину, стверджують у відомстві.



Нафтопродукти перевозили великогабаритними транспортними засобами на бази в Дніпропетровській області за підробленими товарно-транспортними документами. Суми втрат для держави в результаті розкрадання нафтопродуктів в ОГП не назвали.