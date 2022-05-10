На Полтавщині затримано 13 осіб за підозрою в крадіжці нафтопродуктів в особливо великих розмірах

У Полтавській області викрито злочинну схему крадіжки нафтопродуктів в особливо великих обсягах і безпосередньо з магістрального нафтопроводу.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України (ОГП) 5 серпня.
За версією прокурорів, підозрювані систематично і в особливо великих розмірах викрадали нафтопродукти, які транспортуються через магістральний нафтопродуктопровід "Лисичанськ - Кременчук".
В ході розслідування провели близько 120 негласних слідчих дій, отримані дані 16 учасників організації. За даними ОГП, вони діяли в складі трьох окремих груп під керівництвом жителя Дніпра.
Підозрювані підключилися до магістральних нафтопродуктопроводів АТ "Укргазвидобування" на території Полтавської області та викрадали вуглеводневу сировину, стверджують у відомстві.
Нафтопродукти перевозили великогабаритними транспортними засобами на бази в Дніпропетровській області за підробленими товарно-транспортними документами. Суми втрат для держави в результаті розкрадання нафтопродуктів в ОГП не назвали.
В ході розслідування провели близько 120 негласних слідчих дій, отримані дані 16 учасників організації. За даними ОГП, вони діяли в складі трьох окремих груп під керівництвом жителя Дніпра.
Підозрювані підключилися до магістральних нафтопродуктопроводів АТ "Укргазвидобування" на території Полтавської області та викрадали вуглеводневу сировину, стверджують у відомстві.
Нафтопродукти перевозили великогабаритними транспортними засобами на бази в Дніпропетровській області за підробленими товарно-транспортними документами. Суми втрат для держави в результаті розкрадання нафтопродуктів в ОГП не назвали.
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