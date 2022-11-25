На Полтавщині затримали 4 поплічників окупантів

18:42 25 листопада Київ, Україна

Правоохоронці розкрили чотирьох мешканців Полтавщини, які заперечували агресію росії проти України. Прихильникам "російського світу" оголошено підозру, повідомляє регіональне управління СБУ у п'ятницю, 25 листопада.

"Одна з фігуранток поширювала в забороненій в Україні соціальній мережі Однокласники повідомлення про бомбардування та обстріли Маріупольського драматичного театру українськими військовими та утримання в ньому цивільних осіб як заручників", – йдеться у повідомленні.

Інша підозрювана публікувала пропагандистські наративи та називала українські сили оборони "каральними військами", звинувачуючи їх у злочинах проти жителів Донбасу.



Третя фігурантка визнавала правомірною збройну агресію росії проти України і закликала "відправити полонених нацистів, які не будуть розстріляні, на роботи з відновлення Донбасу та провести для них уроки російської мови та антифашизму".



Четвертий підозрюваний розповсюджував антиукраїнський контент серед своїх знайомих через один з месенджерів. Чоловік просував ворожі наративи релігійного характеру та називав убивства українців "очищенням Русі від диявола".



Всім особам повідомили про підозру в виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України, глорифікації її учасників (ч.2 ст.436-2 КК України). Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Щодо одного із фігурантів справу вже направлено до суду.