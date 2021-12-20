На Полтавщині потонули троє чоловіків

06:34 12 квітень Київ, Україна

Вчора, 11 квітня, на дамбі в Вакуленцях, на Полтавщині, перекинувся човен з трьома чоловіками на борту. Всі троє загинули, два тіла знайшли, третє шукають.



Про це повідомили в управлінні ДСНС Полтавщини.



Про те, що перекинувся човен, очевидці повідомили рятувальникам близько 16:20. З водойми працівники міської рятувально-водолазної служби витягнули тіла двох загиблих чоловіків. Хто ці люди, поки встановлюється, розповів представник управління ДСНС області Віталій Шкаревський.



За його словами, третю людину, яка знаходилася в човні, водолази ще шукають. Якщо в темний час доби знайти не вдасться, пошуки продовжать наступного дня. Обставини загибелі цих людей поки встановлюють, додав Шкаревський.